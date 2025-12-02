Es tendencia:
Manuel Pellegrini golpea la mesa a los dirigentes de Betis con los fichajes: “Hay que diferenciar…”

El director técnico chileno del cuadro español habló sobre el mercado de fichajes invernal del fútbol europeo.

Por Carlos Silva Rojas

Manuel Pellegrini piensa en el futuro de Betis.
© Getty ImagesManuel Pellegrini piensa en el futuro de Betis.

Días tranquilos vive el entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien dejó atrás las especulaciones sobre su futuro y decidió renovar con Real Betis.

El DT prefirió extender hasta junio de 2027 su vínculo con el equipo español, que llegar a la selección chilena, no escuchando así a su corazón.

Además, el Ingeniero pasa por una situación de relajo en el cuadro bético, que viene de vencer a Sevilla en calidad de visita por La Liga, resultado que no había podido obtener en los años anteriores el estratega nacional.

Manuel Pellegrini se pone serio con los fichajes de Real Betis

En enero se abre el libro de pases en Europa y el entrenador chileno habló de posibles fichajes, pero fue claro con los dirigentes de Real Betis.

Pellegrini advirtió que no va a aceptar cualquier contratación, es decir, quiere refuerzos de calidad o simplemente que no llegue nadie al cuadro andaluz.

“El plantel está respondiendo a la exigencia. Hay que diferenciar entre la capacidad de traer un refuerzo y traer un nombre nuevo“, dijo sobre las contrataciones.

Manuel Pellegrini habla del mercado de fichajes de Betis. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Por último, Manuel Pellegrini se anticipó al partido de este miércoles por la Copa del Rey, donde Real Betis visita al modesto Torrent, que compite en la cuarta categoría en España.

“Hay que gestionar el partido del miércoles al igual que el de la Europa League. Es un error creer que el próximo partido es fácil como para centrarse en el siguiente”, cerró.

