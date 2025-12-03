El mercado de fichajes de Peñarol tiene entre sus tareas prioritarias encontrarle un reemplazo a Brayan Cortés. Quedó decidido en la plana mayor del cuadro aurinegro que el Indio no hizo los méritos suficientes para activar la opción de compra, cifrada en 1,4 millones de dólares.

Y aunque algún directivo del Manya dio a entender que se podría buscar una nueva fórmula para retener al iquiqueño, de momento Cortés tendrá que presentarse al inicio de la pretemporada en Colo Colo, club dueño de su pase y donde tiene contrato hasta diciembre de 2027.

De todas maneras, el meta surgido en Deportes Iquique por ahora tiene el retorno al estadio Monumental marcado en el itinerario. Simultáneamente, en la directiva aurinegra comenzaron la búsqueda de goleros para el año entrante. Y tienen cuatro nombres en la lista.

Brayan Cortés en acción por Peñarol de Uruguay. Disputó 21 partidos, recibió 18 goles y dejó 10 vallas invictas. (Dante Fernandez/FocoUy/Photosport).

Uno es el uruguayo Sebastián Sosa, golero de 39 años que milita en Juventud de Las Piedras. El ex Independiente de Avellaneda y Vélez Sarsfield es uno de los nombres que gusta en el Campeón del Siglo. Pero no el único: hay otro charrúa de mucha experiencia en ese listado.

Las referencias son para Washington Aguerre, quien ya defendió la portería de los Carboneros. Aunque hoy pertenece al Deportivo Independiente Medellín de Colombia, pero su vínculo expira en diciembre de 2025. Hace algún tiempo, figuró en los planes del Cacique.

Publicidad

Publicidad

Washington Aguerre, otro nombre en la carpeta de Peñarol. (Dhavid Normando/Getty Images).

ver también Insólito: Colo Colo puede iniciar su pretemporada 2026 con hasta seis arqueros en el plantel con la vuelta de Cortés

Mercado de fichajes: Peñarol activa el casting tras devolver a Brayan Cortés

Los sondeos de Peñarol para escoger al mejor reemplazante de Brayan Cortés en el mercado de pases que se avecina no terminaron con Aguerre. Hubo otro uruguayo que milita fuera de aquel país que también fue bien considerado. Ataja en un grande del continente.

Todas las alusiones son para Gastón Olveira, un montevideano de 32 años que ataja en Olimpia de Paraguay. Aunque su vínculo con el Decano también vence a finales de diciembre de 2025. También hay una alternativa colombiana de buen rendimiento en el balompié charrúa.

Publicidad

Publicidad

Gastón Olveira es otro nombre que gusta mucho en Peñarol. (Christian Alvarenga/Getty Images)

Se trata de Juan Moreno, guardián de Miramar Misiones que tiene 26 años y ya había llamado la atención del cuadro Manya hace unos meses, precisamente cuando se negociaba el préstamo del chileno Cortés. El cafetalero estuvo siete meses sin club antes de recalar en la primera división de Uruguay. Y podría llegar a uno de los más grandes de esa nación. El tiempo dirá…

ver también “Por algo lo devuelven”: Condenan el regreso de Brayan Cortés a Colo Colo

Así va Colo Colo en la lucha por un cupo internacional: ¡revisa la tabla en la Liga de Primera!

Colo Colo no depende de sí mismo para clasificar, pero tiene una remota chance de ganar un boleto a la Copa Sudamericana a falta de una fecha para terminar la Liga de Primera 2025.

Publicidad