Después de cumplir su sueño de jugar en el extranjero, Brayan Cortés llegó a un momento clave de su carrera. El Indio se fue de Colo Colo para poder jugar en Peñarol, donde se coronó campeón y sumó bonos para quedarse, pero que todavía no le da una respuesta clara.

En las últimas horas se conoció un rumor sobre la decisión del club sobre ejercer la opción de compra, la que no era la que esperaba. El Manya habría descartado contar con el guardameta en el 2026, lo que lo obligaría a volver al Estadio Monumental.

La situación fue dejando distintas versiones, por lo que desde el cuadro uruguayo sacaron la voz. La tarde de este miércoles se conoció la primera reacción oficial sobre el tema después del final del torneo y dejaron en claro que, por ahora, no hay nada definido.

Peñarol hará esperar a Colo Colo con decisión por Brayan Cortés

En Peñarol decidieron salir al paso de los rumores que aparecieron sobre el caso de Brayan Cortés. Desde el Manya aclararon que el torneo recién terminó, por lo que hay que dar un poco de espacio antes de sentarse a definir el plantel del 2026.

Brayan Cortés vuelve a Colo Colo mientras espera por volver a Peñarol. Foto: Peñarol.

Jorge Nirenberg, uno de los directivos del club, conversó con Los Tenores de Radio ADN y señaló que se tomarán un tiempo antes de ver el tema. “Aún no se ha hecho la evaluación de todo lo ocurrido en 2025, son decisiones para tomar en frío y no en caliente recién terminado el campeonato, así que no hay ninguna definición“.

Publicidad

Publicidad

Fue en esa misma línea que el dirigente de Peñarol enfatizó en que al Indio no le han hecho ninguna desconocida. “La decisión de Brayan no se tomó porque hay que hacer una evaluación de todo el plantel para ver lo que se van o seguirán, entre ellos Brayan”.

De paso, aprovecharon de enviar un claro mensaje a Colo Colo sobre la forma en la que buscarán negociar. “A él no hay que retenerlo, sino que hay una opción de compra y dependiendo del dinero se tendrá que confirmar o no“.

ver también ¿Cambio de planes? Colo Colo define los puestos a reforzar para el 2026

“Es un jugador que se metió muy bien en el plantel. Es considerado, querido, simpático, buena onda y con mucho sacrificio. Tuvo partidos con atajadas muy buenas, brillantes diría, y después tuvo dos o tres partidos que no anduvo bien“, añadió.

Publicidad

Publicidad

En el mismo show radial, el periodista Cristián Alvarado abordó la situación y aseguró que, si no hay una rebaja en los 1,4 millón de dólares que se exigen, no habrá acuerdo. “Bajo estas condiciones de opción de compra, Peñarol se baja“

Brayan Cortés terminó su préstamo y vuelve a Colo Colo a la espera de lo que pase con su futuro. El Indio quiere seguir en el Manya, pero eso dependerá de que los clubes puedan llegar a buen puerto.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en Peñarol?

Brayan Cortés terminó su préstamo en Peñarol luego de disputar un total de 21 partidos oficiales desde su arribo a mitad de año. En ellos dejó su arco en cero en 10 ocasiones y recibió 18 goles en 1.950 minutos bajo los tres palos del Manya.

Publicidad

Publicidad

ver también Triste: la racha de torneos internacionales que puede cortar Colo Colo en 2026

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Por ahora, Colo Colo no piensa en otra cosa que en lograr el milagro para clasificar a Copa Sudamericana. Este domingo 7 de diciembre el Cacique recibe a Audax Italiano a partir de las 18:00 horas.