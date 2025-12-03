La situación de Brayan Cortés en Uruguay tiene más que atento a Colo Colo. El Indio finalizó la temporada perdiendo un título con Peñarol y, pese a los elogios que recibió en su momento, su continuidad es todo un misterio.

Si bien hace algunas semanas desde el Manya aseguraban que querían contar con él toda la vida, la derrota con Nacional este fin de semana le está pesando mucho. En las últimas horas se especuló con una decisión que el club salió a aclarar, por lo que en el Estadio Monumental se plantaron firmes.

En medio de todo lo que ha pasado con el portero, en el Cacique no se andarán con cosas. Atentos a un llamado oficial, en el elenco de Pedrero tienen claro que esperarán hasta cierta fecha y no más allá.

Colo Colo le mete presión a Peñarol con fecha límite por Brayan Cortés

En Colo Colo le rayaron la cancha a Peñarol para que tomen rápido una decisión poro Brayan Cortés. El Cacique necesita planificar su temporada 2026 y tratará de tener todo listo antes del 2026.

Brayan Cortés no tiene idea de lo que pasará con las negociaciones entre Peñarol y Colo Colo. Foto: Peñarol.

Ante la ola de rumores sobre la continuidad del Indio en el Manya, en las oficinas de Blanco y Negro optaron por evitar más dudas. Según reveló DaleAlbo, la dirigencia fijó una fecha límite para que los uruguayos hagan una propuesta.

En específico, el citado medio remarca que las cosas no llegarán al 2026. “La escuadra charrúa tendrá plazo hasta el 31 de diciembre para hacer uso de la compra“, dijeron.

Colo Colo quiere armar su plantel para el próximo año apenas termine el torneo y el arco es uno de los lugares donde buscarán refuerzos, dependiendo de lo que pase con Brayan Cortés. Es ahí la necesidad del Cacique de que todo quede listo lo más pronto posible.

El deseo del guardameta es seguir jugando en el extranjero y ojalá en el Manya. No obstante, esto no depende de él y serán los clubes los que deberán zanjar el tema.

Brayan Cortés ruega para poder seguir jugando con la camiseta de Peñarol. El Indio cumplió su sueño de jugar en el exterior y no quiere que sea algo de un par de meses.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en Peñarol?

Brayan Cortés volverá a Colo Colo luego de terminar su préstamo en Peñarol, donde logró disputar un total de 21 partidos oficiales desde mitad de año. En ellos dejó su arco en cero en 10 ocasiones y recibió 18 goles en 1.950 minutos bajo los tres palos.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras se define el futuro de Brayan Crtés, Colo Colo se enfoca en lograr el milagro para clasificar a Copa Sudamericana. Este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas. el Cacique recibe a Audax Italiano.

