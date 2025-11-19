Paralizó la final de Champions League y ahora realiza cambio radical de vida: “A los 30 me retiro”

La final de la Champions League de 2019 quedó marcada por el incidente que se registró en el incio del partido. Cuando Liverpool y Tottenham se preparaban para disputar la definición, la joven Kinsey Wolanski ingresó a la cancha del Estadio Metropolitano y provocó un amplio operativo de seguridad.

La joven estadounidense ingresó con un tipo de bikini al campo de juego y hasta promocionaba el sitio web de su pareja. Pero la jugarreta no la sacó barata y fue detenida de inmediato.

Sin embargo, está aparición solo sirvió para hacer click en su mente y cambiar totalmente de foco. “Para cuando cumpla 30 años, planeo haber ganado suficiente dinero para retirarme”, confesó a The Sun. Es que en tiempo récord pasó a tener millones de seguidores y decidió enmendar el rumbo.

El cambio de Kinsey Wolanski

Ahora la joven de 29 años sorprende en sus redes sociales como piloto de aviones y helicópteros, y ahora está lejos de las fiestas y el contenido subido de tono que alguna vez mantuvo con su ex pareja Vitaly Zdorovetskiy.

“Volé durante 112 horas antes de presentar mi examen final de vuelo. Hay que aprobar tres exámenes. Todo este proceso me llevó un año y medio”, recalcó Kinsey Wolanski.

Además enfatizó que quiere seguir proyectándose como presentadora deportiva donde ya participó con la NBA, NFL, UFC y WWE. A su vez también mantiene su línea de ropa deportiva. “Son prendas de alta calidad que busqué por todo el mundo a un precio asequible”, recalcó al medio citado.