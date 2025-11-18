Los nueve chilenos que buscan la gloria en Argentina: así se jugarán los playoffs

El fútbol argentino ya conoce la fase de playoffs del torneo de clausura. Tras la polémica registrada por Frank Kudelka, que hasta se ofreció combos con un árbitro, el campeonato conoce a los 16 equipos que buscarán el título para cerrar de la mejor forma el 2025 y soñar con copas internacionales.

En total son nueve los chilenos que dirán presente y, a diferencia de lo que se realiza generalmente, ahora es solo un partido de “mata-mata” y donde será local el equipo que terminó en la mejor posición en la tabla general.

De esta forma Boca Juniors, de Carlos Palacios y Williams Alarcón, recibe a Talleres de Matías Catalán y Ulises Ortegoza. Por el mismo lado del cuadro, Vélez de Diego Valdés y Claudio Báeza se mide frente a Argentinos Juniors.

Lanús, que fue verdugo de la U en Copa Sudamericana, quedó emparejado con Tigre de Guillermo Soto. Mientras que el gran clásico que se avecina será entre Racing Club de Gabriel Arias que recibe a River Plate de Paulo Díaz.

Incluso de darse una serie de resultados podría registrarse un nuevo superclásico en semifinales. Ahora por el otro lado del cuadro se registran Rosario Central vs Estudiantes, Central Córdoba vs San Lorenzo, Unión vs Gimnasia y Riestra vs Barracas Central.

Así se juegan los playoffs en Argentina. Foto: ESPN

¿Cuándo es la final del fútbol argentino?

Los playoffs inician la recta final hacia la final del torneo de clausura en Argentina. Los octavos de final serán programados entre el 22 y 23 de noviembre. Ahora la mencionada final se disputará el sábado 13 de diciembre y acá no habrá ventaja deportiva, por lo que se jugará en cancha neutral.