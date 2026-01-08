Algunos hinchas de Colo Colo están de luto, porque perdieron a su jugador favorito de cara a la temporada 2026, puesto que el querido volante Vicente Pizarro abandonó el estadio Monumental.

El mediocampista de 23 años cierra su ciclo por el cuadro popular, el cual lo formó, ya que parte a Rosario Central, tras la expresa petición del entrenador Jorge Almirón.

El Vicho tendrá su primera experiencia internacional y parte de Macul con un lindo palmarés, puesto que alcanzó a ganar un total de seis títulos con la camiseta de Colo Colo.

ver también Vuelco total: iba a salir de Colo Colo y ahora se queda para reemplazar a Vicente Pizarro

El monto que le llega a Colo Colo por la venta de Vicente Pizarro

Las arcas de Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo, son precarias y la venta de Vicente Pizarro les da un respiro, porque reciben dinero fresco para buscar las fichajes que le falta.

El traspaso de Pizarro a Rosario Central le trajo réditos al elenco blanco, que recibe 1.6 millones de dólares, pero eso no es todo, porque se queda con un 20% del pase del jugador, pensando en una venta futura, según dio a conocer El Mercurio.

Vicente Pizarro jugará en Rosario Central. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Publicidad

Publicidad

El propio Vicente Pizarro también celebra el fichaje, debido a que su contrato decía que iba a recibir un monto extra y asciende a los 600 mil dólares, los que gana por su llegada a Argentina.

Colo Colo pierde a Vicente Pizarro, pero gana un monto importante para mejorar de poco su muy escuálida caja chica.