Colo Colo está viviendo una jornada clave en el mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique tiene un intenso cierre de la ventana este jueves y apuesta todo a reforzarse con un extranjero.

A pesar de que ya tiene cinco, el Eterno Campeón se mueve para conseguirle un nuevo extremo derecho a Fernando Ortiz. Y si bien la decisión se tomará esta tarde, antes de la reunión de directorio de Blanco y Negro hubo novedades.

Un tapado argentino que hoy pertenece a un elenco mexicano es la carta de última hora que tienen en el Estadio Monumental. ¿La razón? El actual técnico albo ya lo tuvo en el pasado y sabe perfectamente que lo puede llevar a su mejor nivel.

El argentino tapado de Colo Colo en el cierre del mercado

En Colo Colo se mueven con todo en el cierre del mercado de fichajes y tienen un nuevo tapado de última hora. Se trata de Leonardo Suárez, argentino de 29 años y que jugó al otro lado de la cordillera hasta hace algunos meses.

Leonardo Suárez puede ser el fichaje de última hora de Colo Colo. Foto: Getty Images.

Así lo informó el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN este miércoles, donde soltó la bomba. El jugador pertenece a los Pumas UNAM de México pero no ha sido muy considerado ya desde el 2025.

La principal razón por la que su nombre apareció en Colo Colo es el vínculo que ya tuvo con su técnico. “La temporada pasada estuvo en Estudiantes, pero tiene una particularidad. Lo dirigió Fernando Ortiz el 2023 en el América“.

Eso sí, el reportero albo fue enfático en señalar en que este miércoles quedará definido si es que se sentarán a negociar o no. “La posibilidad de que no llegue nadie también está“, remarcó.

En lo que va de Liga MX, el extremo no ha sido ni convocado por el cuadro mexicano. Esto es algo que en el Eterno Campeón quieren aprovechar para así dar un golpe en el mercado.

Colo Colo sorprende a sus hinchas con la opción de que Leonardo Suárez llegue al Estadio Monumental. El Cacique corre contra el tiempo y esta tarde tomará una decisión definitiva sobre si va o no a buscar un séptimo refuerzo para el 2026.

¿Cuáles fueron los números de Leonardo Suárez en 2025?

Entre Pumas y Estudiantes de La Plata, Leonardo Suárez logró disputar un total de 15 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos aportó con 2 goles y 1 asistencia en los 838 minutos que acumuló dentro de la cancha.