La ceremonia de entrega del Balón de Oro al mejor futbolista del mundo en la temporada 2024-25, tiene entre otros galardones por dar en diversos puestos, a nivel masculino y femenino, uno de ellos el Premio Yashin al mejor arquero del planeta.

En las últimas dos campañas, 2022-23 y 2023-24, el ganador fue el polémico guardameta argentino Emiliano Martínez, quien incluso recibió una lluvia de pifias en el Théâtre du Châtelet de París en la última entrega de premios.

Si bien al otro lado de la Cordillera eran conscientes de que la última temporada no fue de las mejores, había una mínima esperanza de que el “Dibu” consiguiera por tercera vez consecutiva el Premio Yashin. La realidad es que ni cerca estuvo de lograrlo.

Dibu Martínez ni en las cómicas en el Premio Yashin

Si bien es cierto, el meta trasandino formó parte del selecto grupo de los 10 máximos candidatos para quedarse con el galardón, lo concreto es que ni siquiera se metió en el podio, peor aún, ni en el Top 5 de los mejores apareció.

Martínez acabó la votación al Premio Yashin en la octava posición y sólo superó en las preferencias al francés Lucas Chevalier (Lille y hoy PSG) y al belga Mats Sels (Nottingham Forest), para quedar además lejos de la élite de los arqueros, con total justicia.

El Premio Yashin al mejor golero del mundo, y que tomará el lugar del “Dibu” es el italiano Gianluigi Donnarumma (ex PSG y hoy Manchester City), quien venció al brasileño Alisson Becker (Liverpool) y al suizo Yann Sommer (Inter de Milán). Completan el Top 5 Thibaut Courtois (Real Madrid) y Yassine Bounou (Al Hilal).

Los números del argentino en esta temporada

Luego del fiasco que vivió en el último mercado de fichajes, donde pese a despedirse entre lágrimas del Aston Villa finalmente no se fue, el Dibu Martínez se quedó en Birmingham, donde ya suma dos goles en contra y una valla invicta en 270 minutos en cancha.