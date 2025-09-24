“¡Hostia!”: La épica reacción de Luis Enrique al ver a Dembélé con el Balón de Oro

Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025. El delantero del PSG, quien concretó el triplete con la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, fue elegido como el mejor futbolista de la temporada, dejando atrás al joven Lamine Yamal del Barcelona.

“Es increíble lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. He vivido grandes cosas, estoy un poco nervioso, no es fácil. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional”, destacó el francés al recibir el premio.

Además, tuvo palabras para su entrenador. “Me gustaría dar las gracias a todo el personal del PSG que se ha portado genial. A Luis Enrique, que ahora es como mi padre. Muy importante para mi carrera, aunque todavía no se haya acabado“, mencionó Dembélé.

Por su lado, Luis Enrique tuvo una épica reacción al triunfo de su jugador. Este martes, cuando el francés volvió a las prácticas después de la ceremonia, el DT dejó todo lo que estaba haciendo para recibirlo con un abrazo y después tomó el Balón de Oro para besarlo.

Ousmane Dembélé conquista el Balón de Oro 2025

Sin duda, la reacción más polémica al Balón de Oro de Ousmane Dembélé la tuvo el padre de Lamine Yamal. “Ha pasado algo muy raro, es el mayor daño moral a un ser humano”, manifestó Mounir Nasraoui después de la ceremonia.

Sin embargo, su hijo le dio una importante lección. En redes sociales, Lamine Yamal publicó: “El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a Ousmane Dembélé por el premio y la gran temporada“.