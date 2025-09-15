Luis Enrique siempre está a la vanguardia. El entrenador español del Paris Saint-Germain no deja ningún detalle para seguir mejorando en su profesión, lo cual ratificó en el encuentro de la Ligue 1 ante el Lens.

Esto porque llamó mucho la atención que no apareciera en el banco del cuadro francés para dar instrucciones. Esto debido a que prefirió subir a una caseta del estadio Parque de los Príncipes.

¿La razón? Tener una visión más amplia de lo que sucede en la cancha, similar a lo que hacen los entrenadores de rugby, que miran todo desde la tribuna. Y aunque en el segundo tiempo sí bajó a la cancha, quedó feliz con esta innvación.

“Hace tiempo que veo a los entrenadores de rugby que analizan los partidos con una perspectiva muy diferente. Me gusta la posibilidad de buscar esa mejoría”, señaló.

Luis Enrique innova en el fútbol: dirige desde la tribuna

Luis Enrique habla de lo “magnífico” que es entrenar desde la tribuna

El técnico español, que la temporada pasada ganó la Champions League, dijo que “quería seguir la primera parte desde la tribuna y es magnífico. Es diferente. Puedo controlarlo todo”.

Publicidad

Publicidad

De hecho manifestó que volverá a repetirlo, pues entiende que puede sacar ventajas desde esa ubicación.

ver también No se vio por televisión: Selección Chilena Sub 20 derrotó a Corea del Sur en amistoso

“Es una opción interesante que voy a usar en el futuro. Después de eso, puedes dar perfectamente la charla del descanso porque has visto perfectamente quién ha jugado bien sobre el terreno de juego. Tenemos mucha información directa”, manifestó.

Al menos la estadística es favorable, ya que el PSG consiguió ganar por 2-0 con un doblete de Bradley Barcola, que hizo un gol en cada tiempo.

Publicidad