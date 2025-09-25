¡El mejor de la historia! El récord que conquistó Manuel Pellegrini en Real Betis

Un duro estreno por la Europa League tuvo el Real Betis del entrenador chileno Manuel Pellegrini, porque apenas rescató un empate como local ante Nottingham Forest.

El cuadro inglés, la gran sorpresa de la Premier League la temporada pasada, ganaba por 2-1 en Sevilla, sin embargo, Antony puso el 2-2 final en el último tramo del partido en La Cartuja.

El empate le sirve al equipo del Ingeniero para sumar su primera unidad en un torneo donde espera clasificar entre los primeros 8 a la fase de eliminación directa.

ver también Rival directo de Pellegrini se deshace en halagos para el chileno: “Un caballero de pies a cabeza”

El récord de Manuel Pellegrini en Betis

Manuel Pellegrini es por lejos el mejor entrenador chileno de todos los tiempos y este miércoles se anotó un nuevo registro, con el cual entra en la historia grande de Real Betis.

En Diario de Sevilla dieron a conocer que el DT nacional igualó a Lorenzo Serra Ferrer como el estratega con más partidos dirigidos en el elenco albiverde.

“Manuel Pellegrini igualó a Lorenzo Serra Ferrer como entrenador con más partidos dirigidos al Betis. Son ya 263 encuentros del chileno al frente del conjunto heliopolitano, con 123 victorias y 1,58 goles por partido y 1,65 puntos por duelo”, señaló el citado medio.

Publicidad

Publicidad

Real Betis le sacó un empate a Nottingham. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Luego, destacan los logros del chileno en el cuadro español: “hay que sumar la conquista de una Copa del Rey y cinco clasificaciones consecutivas para disputar competición europea”.

Manuel Pellegrini hace historia en Real Betis y este domingo será el DT con más partidos dirigidos en la historia del club.

Publicidad

Publicidad

ver también Periodista español dice que Betis no debe renovar a Manuel Pellegrini por su edad: “Más de 71 años”

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Osasuna por la Liga de España?

El partido de Real Betis vs Osasuna por la séptima fecha de la Liga de España se jugará este domingo 28 de septiembre, a las 16:00 horas, en el estadio La Caruja de Sevilla.