Siguen las noticias en torno al fichaje de Nicolás Díaz, quien es la nueva obsesión de Colo Colo en el mercado de pases. El hermano menor de Paulo Díaz ya tiene avanzandas conversaciones con ByN para recalar en el equipo.

Sin embargo, como diría Marcelo Bielsa, “Siempre pasa algo”. Esta vez, otro equipo metió la cola a última hora y deja en veremos la negociación del defensa del Puebla con los albos.

Es que tras jugar en Unión Española a principios de 2025, el defensa volvió al fútobl mexicano y fichó por dicho club. Sin embargo, ahora se abren a su salida tras la partida del DT Pablo Guede, quien fue el que lo pidió en un inicio.

El equipo que arremete por Nicolás Díaz

Nicolás Díaz puso en pausa sus avanzadas conversaciones con Colo Colo, ya que desde suelo azteca avisaron que suena fuerte ahora en Perú. Justamente, el Alianza Lima es el elenco que manifestó interés por el chileno.

Nicolás Díaz en Pueba /Getty Images

“En México aseguran que Nicolás Díaz está muy cerca de Colo Colo. Pero en las últimas horas su nombre surgió en Alianza de Lima de Perú, quienes buscan un defensor zurdo”, avisó el medio Fut Chile Oficial.

Justamente, la información de la citada fuente apunta a que el elenco peruano toma peso por el fichaje debido a “la llegada de Pablo Guede, quien lo conoce aumentaría las posibilidades de llegar al club”.

Por ahora, la opción de Colo Colo sigue vigente, pero en Blanco y Negro deberán moverse rápido para que el ex DT albo no arruine sus planes. Lo que sí es un hecho, es que Nicolás Díaz no seguirá en México.