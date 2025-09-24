Manuel Pellegrini es el gran impulsor de que Betis sea protagonista del fútbol español en los últimos años. Tras temporadas en las que peleaba por el descenso, la llegada del Ingeniero fue un salto de calidad para los andaluces.

Por lo mismo es que es tema la renovación del técnico chileno, que termina contrato a mitad del 2026. Un debate que se da mucho entre los béticos, teniendo en consideración que además siempre está la sombra de la selección chilena detrás del exitoso DT.

Cuestionan la edad de Manuel Pellegrini

Sin embargo, surgió un nuevo tema. El periodista de Estadio Deportivo, Fernando Ruiz, aseguró que Pellegrini está muy longevo y eso puede ser tomado en cuenta por la dirigencia.

“Pienso que es un paso que el Betis como institución debe pensar muy bien después de seis años. Debe pensar si sigue apostando por un técnico ya de más de 71 años”, señaló evidenciando que lo considera vetusto.

En España cuestionan a Pellegrini por tener 71 años

Luego agregó que esto va “más allá de la edad que ha dado buenos resultados”, aunque ya dejó sembrada la duda, sin medir las reales capacidades del DT chileno.

Agrega que quizás Betis debe “comenzar una nueva etapa con un técnico quizás más joven y que dé un nuevo aire al club. Por eso creo que no es necesario todavía que sea renovado”.

En ese aspecto, indica que “no es tan urgente ahora mismo. Hay que tener en cuenta que acaba de terminar el mercado de fichajes y la dirección deportiva estaba centrada en reforzar la plantilla”.

“Entiendo que ahora en esta semana se retomará ese asunto, pero tampoco es una urgencia porque tanto el técnico como el club están bastante tranquilos en ese sentido”, añadió Ruiz.

