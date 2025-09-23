Real Betis de la mano del entrenador chileno Manuel Pellegrini jugó su primera final europea en la temporada pasada, cuando llegó a la disputa por el título de la Conference League con el poderoso Chelsea, con quien perdió.

El equipo sevillano dio un paso hacia adelanta en la campaña en curso, ya que ahora disputará la Europa League, el segundo torneo continental del Viejo Continente en importancia, tras la Champions.

El debut del cuadro bético será ante Nottingham Forest, y el Ingeniero se puso metas altas antes del estreno.

ver también Manuel Pellegrini celebra el regreso de su futbolista chileno en el Betis para jugar la Europa League

La ambición de Manuel Pellegrini en la Europa League

Manuel Pellegrini quiere que Real Betis sea protagonista en la Europa League, por lo que ya piensa en la clasificación a la fase de eliminación directa.

“Estamos muy ilusionados de estar de nuevo en la Europa League. La temporada en la Conference buena hasta la final. En la anterior Europa League nos dejó fuera el campeón y después hicimos un falso partido con el Manchester United y nos eliminaron”, recordó el chileno.

“Hoy tenemos la ilusión y las ganas de dar el primer paso. Clasificarnos entre los ocho primeros está bien y si no, lo haremos entre los 24. Estamos convencidos de que podemos hacer una buena Europa League”, agregó el Pelle.

Publicidad

Publicidad

Manuel Pellegrini analiza el debut de Betis. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Por último, habló muy bien de Nottingham Forest, su rival en el arranque del torneo internacional.

“Más peligroso que la historia es el Nottingham actual. El año pasado peleó por entrar en la Champions hasta dos o tres partidos antes del final de liga. Quedó por razones legales en la Europa League y se ha reforzado bien con buevos jugadores. Tiene también un técnico con experiencia al que ya nos enfrentamos con el Celtic. Será un rival complicado”, cerró.

ver también Juega en el Betis de Manuel Pellegrini, es hijo de Zinedine Zidane y disputará el Mundial Sub 20

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Nottimgham Forest por la Europa League?

Real Betis se concentra en la Europa League, porque este miércoles 24 de septiembre recibirá a Nottingham Forest desde las 16:00 horas de Chile.

Publicidad