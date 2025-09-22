El Mundial Sub 20 está a la vuelta de la esquina. Este sábado 27 de septiembre se dará por inaugurada la cita en nuestro país, y donde la selección chilena también salta a la cancha.

Sin embargo, ya se definen y depuran la lista de convocados de las distintas selecciones que estarán presentes en suelo chileno. Tanto en la capital, como en Valparaíso, Rancagua y Talca, las sedes.

Pero hay un nombre en particular que llamará mucho la atención, ya es uno de los primogénitos de un campeón mundial y que hoy juega en el Betis de Manuel Pellegrini en España.

Hijo de Zinedine Zidane que juega en el Betis de Pellegrini viene al Mundial Sub 20

De hecho, mide 1,94 metros de altura, es defensor central pero también puede ser lateral y será uno de los tantos nombres a poner atención durante el próximo Mundial Sub 20 en nuestro país.

Se trata de Elyaz Zidane, hijo menor de Zinedine Zidane, campeón mundial y uno de los mayores referentes del fútbol mundial, quien fue convocado por Francia para disputar la cita.

La noticia la comunicó el propio Betis, destacando que “estará concentrado con su selección desde el próximo lunes 22 de septiembre y podría permanecer en tierras chilenas hasta el 19 de octubre”.

Así anunció el Betis la convocatoria de uno de sus jugadores, hijo de Zinedine Zidane. Foto: Betis.

El joven hizo su formación al igual que sus otros hermanos en el Real Madrid, pero la falta de oportunidades lo hicieron mirar al cuadro sevillano, donde completó la etapa juvenil.

Así, Elyaz Zidane se alista para ser una de las alternativas del cuadro dirigido por Bernard Diomède en su estadía tanto en Rancagua como en Talca, donde disputará la fase de grupos.

Los partidos de Francia en la Copa del Mundo juvenil de Chile

Francia tendrá sus primeros tres partidos del Mundial Sub 20 de Chile repartidos entre Rancagua y Talca. Luego, la suerte les depara otros destinos en caso de avanzar.