Chile volverá a disputar una Copa del Mundo Sub 20 luego de 12 años. Esta vez La Roja será anfitriona, por lo que hay altas expectativas en el país.

La última vez que Chile estuvo en un torneo de esta categoría, fue con Mario Salas en Turquía 2013. La Roja quedó eliminada en cuartos de final contra Ghana. Un plantel que tenía un gran futuro, pero que terminó siendo tildada por Jorge Sampaoli como la “generación perdida”.

Qué fue de Chile Sub 20 de Turquía 2013

Darío Melo : el arquero titular de Chile en el Mundial pasó por Palestino y Colo Colo. Hoy es suplente en Universidad Católica.

: el arquero titular de Chile en el Mundial pasó por Palestino y Colo Colo. Hoy es suplente en Universidad Católica. Brayan Cortés : fue titular en La Roja adulta, pero tras bajar su nivel en Colo Colo partió a Peñarol en este 2025.

: fue titular en La Roja adulta, pero tras bajar su nivel en Colo Colo partió a Peñarol en este 2025. Álvaro Salazar: nunca se pudo consagrar en Colo Colo. Actualmente es suplente en Cobreloa en la Primera B.

Brayan Cortés es titular en Peñarol. Imagen: Photosport

Felipe Campos: debutó en Palestino y fue campeón en Colo Colo. Esta temporada juega en Unión La Calera.

Alejandro Contreras: en su mejor momento llegó a la U, pero no se pudo consolidar. Ahora juega en San Marcos de Arica.

Publicidad

Publicidad

Valber Huerta: debutó en la U, encontró su lugar en la UC y tras jugar en México, regresó a los Cruzados. No ha tenido continuidad por las lesiones.

Igor Lichnovsky: era el capitán de la sub 20. Tras estar en Europa, se consolidó en México. Defiende los colores del América.

Mario Larenas: luego de largos años en Unión Española, desde el 2023 defiende los colores de Deportes Antofagasta.

Publicidad

Publicidad

ver también Respaldan decisión de Córdova de bajar a crack de Colo Colo del Mundial: “No mostró cositas distintas”

Sebastián Martínez: era una de las grandes promesas de U. de Chile, pero fue bajando su nivel. Hoy está lesionado en Deportes Concepción.

Andrés Robles: alcanzó a debutar en La Roja adulta con Jorge Sampaoli, pero terminó decayendo. Hoy está en el Botafogo de Paraíba de Brasil.

Óscar Hernández: luego de ser campeón en Unión Española, dio vueltas por varios clubes. Su último equipo profesional fue Fernández Vial en el 2022.

Publicidad

Publicidad

Bryan Rabello: tras brillar en Colo Colo llegó a Europa, también pasó por México. Hoy es uno de los referentes de O’Higgins.

Cristián Cuevas: se tuvo que dar la vuelta larga en Europa y Chile, pero en la actualidad pasa por un buen momento en U. Católica.

César Fuentes: fue multicampeón en U. Católica y Colo Colo. En este 2025 juega en Iquique, donde pelea por el descenso.

Publicidad

Publicidad

Diego Valdés: logró llegar a La Roja adulta y ser figura en América. Hoy supera problemas físicos en Vélez Sarsfield.

ver también El poderoso obstáculo que Chile intentará derribar en el Mundial Sub-20: Solo 2 países lo han logrado

Claudio Baeza: el serrucho fue campeón con Colo Colo, seleccionado y capitán en Toluca. Es compañero de Valdés en Vélez Sarsfield.

Christian Bravo: uno de los que prometía. No logró consolidarse en U. de Chile y tampoco en U. Católica. Ahora juega en Deportes Antofagasta.

Publicidad

Publicidad

Felipe Mora: fue figura en Audax y U. de Chile, pasando por México. Desde hace unos años se mantiene en Portland Timbers de la MLS.

Nicolás Maturana: fue campeón en U. de Chile y Colo Colo, pero no se consagró. Juega en Deportes Melipilla de Segunda División Profesional.

Ángelo Henríquez: tras brillar en la U se fue a Manchester United, pero de ahí su carrera fue cayendo, aunque fue campeón de América con La Roja. Actualmente está en La Serena.

Publicidad

Publicidad

Ángelo Henríquez solo jugó amistosos en Manchester United. Imagen: archivo