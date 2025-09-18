Es tendencia:
Manuel Pellegrini golpea la mesa por su renovación en Betis e ilusiona a la Roja: “Es un tema…”

El entrenador habló en la previa al partido de su equipo ante Real Sociedad y otra vez le preguntaron por su continuidad.

Por Carlos Silva Rojas

Manuel Pellegrini analiza su continuidad en Betis.

La quinta fecha de la Liga de España arranca este viernes y tendrá como protagonista a un chileno, porque el Real Betis de Manuel Pellegrini se mide ante Real Sociedad.

El equipo del Ingeniero no ha tenido un buen arranque de temporada, ya que apenas seis puntos, sin embargo, su rival llega peor con apenas dos unidades en el certamen ibérico.

Pellegrini habló este jueves en la antesala al partido y la prensa andaluza le hizo la misma pregunta de todas las semanas, sobre su renovación, ante lo cual el Ingeniero golpeó la mesa.

Manuel Pellegrini y su renovación en Real Betis

El vínculo del estratega nacional con Betis termina en junio de 2026, por lo que los periodistas españoles están ansiosos por saber si renueva o tomará otro camino, lo cual también interesa en Chile por su opción en la Roja.

Es un tema que prefiero no tocarlo. Es más importante la parte futbolística. Ya se verá más adelante si hay un tiempo o no de juntarnos“, dijo de entrada el estratega.

Manuel Pellegrini en Betis. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Luego, le tiró un palo a los dirigentes andaluces: “los tiempos que se manejan no los sé yo, van dependiendo de muchos factores. La parte de la renovación tiene que venir desde de la directiva”.

Para finalizar, volvió a recalcar que está contento en Sevilla, pero que aún no está clara su permanencia en el club.

Estoy muy feliz aquí en Betis y ojalá podamos continuar el trabajo en en la medida que se pueden seguir buscando objetivos“, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Real Sociedad por la Liga de España?

El próximo partido de Real Betis en la Liga de España será este viernes 19 de septiembre, cuando desde las 16:00 horas de Chile se mida ante Real Sociedad.

