Los chilenos tenemos un nuevo equipo favorito en la Liga de España, porque en la temporada 2025-2026 estamos muy atentos a lo que pase con Sevilla, club donde militan Gabriel Suazo y Alexis Sánchez.

El cuadro andaluz decidió apostar por los dos ex jugadores de Colo Colo, quienes llegaron en calidad de libres al club de Nervión, que no pasa por una sana posición económica.

Sevilla empezó con dudas la campaña, porque suma cuatro puntos tras las primeras cuatro fechas, gracias una victoria, dos derrotas y un empate.

Alexis espera, Suazo titular en Sevilla

Sevilla se salvó con lo justo del descenso en la temporada anterior y espera en la campaña que está en desarrollo no sufrir tanto, es por ello que Matías Almeyda pidió refuerzos en todas las líneas.

El elenco de los chilenos jugará un duelo vital este sábado cuando visite a Alavés, uno de los cuadros apuntaba a lucha con los sevillanos por la permanencia.

Para dicho encuentro hay solo un nacional que se perfila como titular, porque el Pelado Almeyda tiene considerado a Gabriel Suazo de la partida, según dio a conocer Diario de Sevilla.

“En los laterales no parece haber duda, siendo Juanlu Sánchez y Gabriel Suazo los titulares de Almeyda debido a su nivel, calidad, rendimiento y forma física. El chileno, suplente el pasado fin de semana debido al poco tiempo de descanso tras su convocatoria con Chile, parece ser uno de los mejores refuerzos de este cerano en clave sevillista“, señaló el citado medio.

En tanto, Alexis deberá esperar, porque los jugadores de ataque serán Vargas, Alfon e Isaac Romero.

La más posible formación de Sevilla es con Vlachodimos; Juanlu, Nianzou, Azpilicueta, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Sow, Alfon; Isaac Romero.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Alavés por la Liga de España?

El partido de Sevilla ante Alavés por la Liga de España se jugará este sábado 20 de septiembre, cuando se midan desde las 13:30 horas de Chile.