Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por la Copa Sudamericana, en un duelo que será exclusivamente de DSports y DGO. Acá te contamos cómo contratar el servicio.

El Romántico Viajero protagoniza su partido más importante en el 2025, donde se juega la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores de la competición internacional. Este encuentro que se jugará a las 21:30 horas no podrá ser visto en ESPN, por lo que acá te contamos cómo verlo.

¿Dónde ver U. de Chile vs Alianza Lima?

Este partido solo podrá ser visto en televisión en el canal DSports, señal exclusiva del cableoperador DirecTV. En streaming, estará disponible por DGO, plataforma digital de la misma compañía mencionada, que ofrece el servicio de cable de manera online. Sin cables ni decodificadores.

ver también “Que gane el que…”: campeón chileno con Alianza Lima adelantó lo que será el duelo con la U

¿Cómo contratar DGO?

Para contratar DGO y tener acceso de forma rápida al partido de U. de Chile y Alianza Lima debes ingresar a directvgo.com/cl/home y una vez ahí, debes elegir el plan que desees. Estos se dividen en Plan Streaming, Plan TV y Plan TV + Streaming.

Una vez seleccionado el plan deseado, se debe crear una cuenta con los datos personales e ingresar un correo válido. Tras eso, hay que elegir el medio de pago, ya sea tarjeta de crédito o débito, además de poner la dirección del domicilio. Luego de ese paso, se deben ingresar los datos de la tarjeta. Después, ya tendrás tu cuenta DGO.

U. de Chile necesita un triunfo para avanzar. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto vale contratar DGO?

Existen tres planes de DGO que cuentan con la señal para ver el partido de Universidad de Chile ante Alianza Lima: Plan Streaming vale $19.990, Plan TV cuesta $15.990 y Plan TV + Streaming que tiene un precio de $26.990.

Estos planes se pueden cancelar en cualquier momento, los cuales además no tienen contratos. Su pago funciona de forma similar a otras plataformas de streaming como Netflix o HBO Max, por citar algunos ejemplos.