Por primera vez en muchísimo tiempo, había una alta incertidumbre respecto de quién podría quedarse con el Balón de Oro 2025 al mejor futbolista del mundo en la última temporada, que finalmente quedó en manos del francés Ousmane Dembélé.

El delantero del PSG triunfo en las preferencias de jugadores, entrenadores y periodistas acreditados para emitir su sufragio para el premio, superando al joven español Lamine Yamal y a su compañero portugués Vitinha.

A raíz de esta premiación del Balón de Oro, en Chile no quisieron quedarse atrás. El panel de Todos Somos Técnicos protagonizó un juego donde escogieron al mejor futbolista de la Liga de Primera que podría llevarse este galardón, en su escala claramente.

ver también Fin al misterio: Ousmane Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025

¿Quién ganaría el Balón de Oro en Liga de Primera?

En estricto rigor, la cadena TNT Sports tiene su premiación anual como es la Gala Crack donde escogen al mejor jugador de la campaña, por lo que la activación que hicieron en el programa se puede tomar como un adelanto de aquella ceremonia.

Ante la pregunta de Gonzalo Fouillioux sobre si el torneo terminara hoy, quién debiera llevarse el Balón de Oro del fútbol chileno, las opiniones comenzaron a aparecer y se generó una división en el panel, donde la mayoría de los votos se los llevó Matías Palavecino, volante de Coquimbo Unido.

“Si Coquimbo es campeón debe ser él”, expresó Daniel Arrieta, mientras que otra parte de los comentaristas, especialmente Marcelo Ramírez y Toby Vega se inclinaron por Lucas Assadi gracias a su descollante temporada en Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Matías Palavecino, el máximo candidato a ganar el Balón de Oro del fútbol chileno (Photosport)

Pero no fueron las únicas opciones. Mientras Verónica Bianchi pedía no ignorar el primer semestre que realizó Charles Aránguiz, Fouillioux recordó que el último ganador de la Gala Crack fue Fernando Zampedri, quien no fue campeón pero fue pentagoleador del fútbol chileno.

¿Qué chileno estuvo cerca de ganar el premio?

En la mejor época de nuestros futbolistas en Europa, quien estuvo en la pelea por el Balón de Oro fue Alexis Sánchez, que en el 2015 se metió en el Top 10, e incluso superó a su compatriota Arturo Vidal.

Publicidad