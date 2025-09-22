Chile se prepara para convertirse en el anfitrión de uno de los eventos deportivos más esperados de este año: La Copa Mundial Sub-20, donde la Rojita, bajo la dirección de Nicolás Córdova, buscará hacer historia y coronarse por primera vez como campeón del torneo.

El campeonato contará con la participación de 24 selecciones y se jugará en cuatro ciudades del país: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

El torneo comienza este 27 de septiembre y Córdova ya reveló el nombre de los jugadores que serán parte de la cita mundialista, al igual que sus rivales, en donde se confirmaron grandes ausencias.

Las estrellas que no estarán en el Mundial Sub-20

Claudio Echeverri, el extremo argentino, será uno de los grandes ausentes del Mundial en Chile, ya que a pesar de que hicieron gestiones para que el jugador de 19 años sea parte de la cita mundialista, su club, el Bayer 04 Leverkusen, no dio la autorización para que participe.

Claudio Echeverri es uno de los ausentes del Mundial /Getty Images)

Esto porque al no ser parte de una fecha FIFA de mayores, los clubes no están obligados en dejar participar a su jugador nominado, por lo que todo recae en una decisión del club.

La misma situación atraviesa el delantero Franco Mastantuono, quien no recibió el permiso del Real Madrid, club al que se sumó este año, para participar en el campeonato.

Franco Mastantuono no representará a Argentina en la cita mundialista (/Getty Images)

Lamine Yamal, ganador del Trofeo Kopa a los mejores jóvenes del mundo, será el gran ausente del torneo que se jugará en territorio nacional al no recibir la autorización por parte del Barcelona para representar a España.

Lamine Yamal se perderá el Mundial Sub-20/Getty Images)

Por parte de Brasil, las grandes ausencias son Endrick (Real Madrid) y Estevao (Chelsea), en donde sus clubes que tampoco accedieron a ceder a sus grandes figuras para la cita mundialista.

Endrick es uno de los ausentes del Mundial/Getty Images)

Misma situación atraviesa Vitor Roque del Palmeiras no recibió permiso, ya que se encuentra en una etapa definitoria de la Copa Libertadores.