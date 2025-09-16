De esas historias que sorprenden y sacan aplausos, consagrándose tanto en el tenis como en el fútbol y que hoy lo tienen frente a frente a figuras como Lamine Yamal y el chileno Alexis Sánchez.

Se trata de Franco Mastantuono, el crack argentino que era el gran proyecto con su talento junto a las raquetas, pero que a los 12 años cambió radicalmente su ruta y hoy es un astro del fútbol brillando en Real Madrid.

“Mastantuono compartía sus pasiones deportivas entre el fútbol y el tenis. Niño prodigio, Franco logró destacarse en las dos, al punto de llegar a ubicarse entre los cinco mejores del país con una raqueta cuando tenía 11 años”, contó Diario La Capital.

Así partió en el tenis

La historia de Franco Mastantuono, de 18 años, es un caso único en el fútbol mundial. Titular en su selección, jugador del Real Madrid y con títulos como junior en el tenis son parte de su historial.

“Fue seleccionado por Guillermo Coria en un selectivo que dirigía el ex finalista de Roland Garros, Mastantuono disfrutó un verano increíble en la costa bonaerense, ganando dos títulos en Mar del Plata y otro en Cariló”, cuenta el citado medio.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, hasta los 11 años la gloria con la raqueta apuntaba a un futuro prometedor para el tenis argentino, donde “Franco demostró sus condiciones en un torneo desarrollado en el Club Náutico, donde metió doblete al consagrarse campeón tanto en singles como en dobles”.

Sin embargo, tras cumplir 12 años, en 2019 tomó radical decisión que cambió su vida y colgó su raqueta para dedicarse al fútbol. Ahí fichó en River Plate, que llevaba dos años tras sus pasos. El resto es historia.

Publicidad