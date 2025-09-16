Chile vivió unos días intensos con la serie de Copa Davis, donde Cristian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto se impusieron ante Luxemburgo.

Mientras tanto, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo optaron por no participar. El Príncipe por el nacimiento de su hija y Jano para concentrarse en su calendario individual.

Pero la Davis ya terminó y es momento de continuar con el circuito ATP. Revisa qué viene para los tenistas chilenos la próxima semana.

Jarry y Tabilo buscan consolidarse en Asia

Nicolás Jarry será quinto sembrado en el Challenger 100 de Jingshan, que se juega del 22 al 28 de septiembre en China.

Por otro lado, Alejandro Tabilo participará en el ATP 500 de Tokio del 24 al 30 de septiembre. También está en el cuadro principal.

Ninguno de los dos la tendrá fácil con rivales de temer.

Garin, Barrios y Soto se enfocan en Buenos Aires

Cristian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto competirán en el Challenger 75 de Buenos Aires del 21 al 28 de septiembre.

Garin y Barrios ingresan directo al cuadro principal, mientras Soto disputarán la qualy, aunque figura como alterno N°1, lo que le da opciones de entrar al main draw.

Mientras la armada chilena se divide entre Asia y Sudamérica, todos buscan mantener su nivel y sumar victorias importantes.

La semana será clave para consolidar rankings y preparar la última parte de la temporada con confianza.

