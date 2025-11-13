Los vaqueros de Dallas lanzan importante anuncio tras la muerte de Marshawn Kneeland

El pasado 6 de noviembre la muerte del jugador de Dallas Cowboys, Marshawn Kneelandde 24 años, impactó a la NFL y el mundo del deporte. Y a pocos días de la trágica noticia, su equipo reveló un especial anuncio en memoria del ala defensiva luego de que la pareja del jugador reveló que estaba embarazada.

La terrible noticia impactó a la asociación, en donde el jefe de los Cowboys, Brian Schottenheimer, señaló que apoyaran económicamente a la pareja de Kneeland. “Queremos asegurarnos de que ella y el bebé estén bien atendidos para el resto de sus vidas. Nuestros jugadores son muy importantes para ellos y para nosotros”

Schottenheimer, quien debuta como entrenador en jefe en la NFL, declaró que, si bien el equipo retomó a los entrenamientos este jueves, ha sido una situación tremendamente difícil. “Siento un gran dolor. El corazón de todo el equipo está destrozado. No lo superamos, pero sí seguimos adelante”.

Durante el duelo entreHouston Texans y Jacksonville Jaguars recordaron al jugador. (Photo by Tim Warner/Getty Images)

“Creo que cada uno lo sentirá de manera diferente. Literalmente, no estaba seguro de poder terminar mi intervención, anoche en la vigilia con velas, pero lo hice. Hay que vivir un día a la vez, y no es necesario tener todas las respuestas. No las tenemos. Probablemente nunca las tendremos. Nos apoyamos mutuamente; nos demostramos nuestro cariño”.

La NFL también recordó al jugador durante el duelo entre los Green Bay Packets y los Philadelphia Eagles. /Getty Images)

Kneeland, seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2024, jugó 18 partidos con los Cowboys, registrando 26 tacleadas y un sack.

La muerte de Marshawn Kneeland

El Departamento de Policía de Frisco entregó detalles de la muerte del jugador, señalando que alrededor de las 10:30 pm del pasado 5 de noviembre, agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) intentaron detener a un conductor por una infracción de tránsito cerca de Frisco.

El conductor, identificado como Kneeland, no se detuvo, lo que provocó una persecución policial que, tras finalizar, el jugador huyó a pie.

Durante la búsqueda de Kneeland, los agentes se enteraron de que había expresado ideas para atentar contra su vida.

El jugador fue encontrado poco después de la 1:30 am del jueves sin vida por la policía con una aparente herida de bala autoinfligida.