El Superclásico presenta muchas dudas en Colo Colo, cuando se está en proceso de elegir al próximo entrenador en el estadio Monumental, días antes del choque ante Universidad de Chile.

Si bien la dirigencia de Blanco y Negro está mentalizada en encontrar el reemplazo del técnico Jorge Almirón, el duelo ante los azules marca la semana y puede salvar el año para los albos.

Por lo mismo, fue el presidente Aníbal Mosa quien confirmó que esperan el miércoles poder anunciar el nuevo nombre del entrenador del Cacique, donde la jornada del martes será de muchas reuniones.

En ese sentido, con el poco tiempo que hay, en Colo Colo ya han confirmado quién estará al mando en el Superclásico, pese a que antes pueden presentar al nuevo técnico.

Hugo Gonzalez se mantendrá al mando de Colo Colo en el Superclásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Tras reunión de ByN: El entrenador que toma ventaja para asumir en Colo Colo

¿Quién dirige el Superclásico en Colo Colo? Mosa lo confirma

Fue el propio Aníbal Mosa quien calentó la máquina para los hinchas de Colo Colo con el tema del nuevo entrenador, donde puso fecha para que puedan ratificarlo.

Publicidad

Publicidad

“La intención es que podamos tener un director técnico el día miércoles, para que pudiera ojalá estar el fin de semana no dirigiendo obviamente, pero sí ya poder tenerlo cerrado”, comentó.

En ese sentido, pese a que puede ser presentado antes del fin de semana, los albos mantendrán su dupla técnica interina para enfrentar a Universidad de Chile en el Monumental.

Con esto, está confirmado que Hugo González será el entrenador en el Superclásico ante los azules en la comuna de Macul, en compañía de Luis Pérez, tal como pasó ante Palestino.

Publicidad

Publicidad

La idea en Colo Colo es que el cuerpo técnico debute ante la U, pero en la final de la Supercopa programada, hasta el momento, el 14 de septiembre en el estadio Santa Laura.