Universidad de Chile enfrentará a Colo Colo en la gran final de la Supercopa 2025, en un polémico duelo agendado para el domingo en el estadio Santa Laura, a las 15.00 horas.

Si bien jugaron hace 12 días en el Monumental, los azules saben que se pueden encontrar a un equipo albo completamente diferente, por el cambio en la banca y el arribo del técnico Fernando Ortiz.

El entrenador argentino vivirá su primer duelo con el Cacique justo en el Superclásico, por lo que será todo un misterio cómo juegan los albos con esta nueva mano.

Un desafío mayor para la U, donde siempre son rigurosos para revisar videos y jugadas, esta vez no ha sido la tónica de la semana, por el estudio ha sido de parte del técnico Gustavo Álvarez.

Lucas Assadi cuenta cómo han analizado al nuevo Colo Colo. Foto: Javier Vergara/Photosport

La U pone ojo en Ortiz en Colo Colo

Fue Lucas Assadi quien reveló cómo han trabajado en la semana apuntando al estreno de Fernando Ortiz en a banca de Colo Colo, donde no hay algún partido concreto para analizar.

En ese sentido, el estudio ha ido por cómo ha afrontado con otros planteles partidos de este tipo, lo que es una arriesgada jugada que quieren aprovechar los azules.

“Sobre Ortiz, sí lo hemos estudiado, no vimos tantos videos por la duda de si iba o no el partido, pero lo conocemos y saldremos a competir de la mejor manera”, comentó Assadi.

La U sabe que debutar en un Superclásico entrega otro tipo de presión, por lo que quieren aprovechar esas dudas para desnivelar a Colo Colo en el estadio Santa Laura.

