Cobreloa afina los últimos detalles para visitar a San Marcos de Arica por la 16° fecha del Campeonato Ascenso 2023. Emiliano Astorga ha tenido que trabajar sin Hugo Araya, quien fue citado a la Roja por Eduardo Berizzo. Parecía el momento ideal para el debut de Vicente Bernedo. Pero el repentino adiós del golero de 22 añosformado en la UC impidió eso. Y encendió la rabia en Calama.

Así al menos lo dejó saber el DT de los Zorros del Desierto, quien detalló su visión respecto del panorama. “Bernedo tuvo una conversación conmigo antes de irse. Se lo manifesté. Le dije que yo lo traje como segundo arquero para que tuviera competencia con Hugo. El fútbol es así, Hugo mantuvo su puesto y no ha tenido la oportunidad”, introdujo Astorga en su explicación.

“Le quise dar la chance en Copa Chile, no pudo jugar. Se enfermó. Quería irse a jugar y me manifestó eso. Le dije que fuera a hablar con los directivos. Y si ellos aceptan y traen otro arquero, lo dejaría salir. Si no, no. Esa fue la conversación”, agregó el otrora defensor central de San Antonio Unido.

Emiliano Astorga estalla de rabia con Vicente Bernedo, el portero de la UC que se fue de Cobreloa “sin decir nada”

Por cierto, el desahogo de Emiliano Astorga no terminó ahí. “Después desapareció. No volvió a las prácticas tras los días de permiso que di. Se fue sin decir nada, sin despedirse. Es una falta de respeto hacia el club, los compañeros, cuerpo técnico, directivos, el hincha”, aseguró el ex adiestrador de Santiago Wanderers y Palestino, entre tantos otros clubes.

“Eso no se hace. Las cosas tienen que hacerse bien. Más aún un jugador que viene de Universidad Católica y tiene muy buena formación. Es extraño que haya hecho eso. Me molestó mucho la situación y se lo manifesté a los dirigentes. Ahora ellos tienen que ver eso”, sentenció Astorga. Ahora, la directiva está con la necesidad de buscar un golero en el mercado de fichajes. ¿Quién será? Materia por resolver…