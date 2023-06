El mercado de pases tiene a todos los hinchas pendientes sobre movimientos en sus equipos, donde, por ejemplo, en Cobreloa, quieren apostar por sacar del retiro a un campeón de América.

Con la misión de volver a Primera División, los de Calama se han puesto como meta poder convencer a un jugador que ya decidió colgar los botines: Edson Puch.

Por el ascenso

Cobreloa quiere de una vez por todas dejar su maldición en Primera B para ascender de división, donde han puesto sus ojos en Puch, aunque saben que lleva un tiempo retirado.

Por esto, el ayudante técnico del estratega del equipo loíno, Diego Silva, conversó con el programaSocios del Desierto, donde dejó en claro cómo se ha dado esta situación.

“Es realidad que hubo contacto con él, conversamos con él, personalmente yo me acerqué, fue una alternativa que me pareció interesante de los que no están jugando. Si bien es cierto se retiró hace un par de meses en Iquique, creemos que es un jugador bastante interesante, sobre todo para la categoría, puede marcar mucha diferencia”, comentó Silva.

Competencia

Pese a su interés, el jugador les dejó en claro que todavía no decide si vuelve a vestir de corto, ahora que se está dedicando al pádel, por lo que debe conversar con su familia.

“Tiene algunas opciones, también está en la duda de si quiere volver a jugar o no, porque está jugando otro deporte que es el pádel, está super metido en esa situación, tiene un tema familiar, un tema empresarial, entonces, no hay algo concreto, se acercó a él, se habló pero todavía no llegamos a una puntada final”, detalló.

En ese sentido, también tienen en cuenta que Deportes Iquique, su último club también se acercó a conversar.

“Lo está tentando Iquique nuevamente porque está haciendo buena campaña, también hay equipos de primera que lo quieren tener, se complica un poco”, finalizó.