Después de toda la teleserie que se generó durante dos mercados de fichajes consecutivos, y después de 14 años, el delantero Eduardo Vargas tendrá su esperadísimo reencuentro con Universidad de Chile. Aunque será en veredas opuestas.

Este domingo desde las 12:30 horas en el Estadio Nacional, el escenario de su consagración a nivel local e internacional, “Turboman” tendrá un cara a cara con algunos de sus ex compañeros de aquel inolvidable equipo del 2011 y con los hinchas que pedían su regreso. Ese día, vestirá la camiseta del Audax Italiano.

Por si fuera poco el enfrentamiento que tendrá Edu Vargas con la U tendrá tintes históricos. Es que si tomamos la extensa carrera del delantero a nivel local e internacional, será la primera vez en 20 años de su carrera que enfrentará al Romántico Viajero. ¿Cómo así?

ver también Eduardo Vargas vive “maldición”: No tiene triunfos desde su llegada al Audax Italiano

El histórico reencuentro de Eduardo Vargas con la U

El oriundo de Renca debutó profesionalmente en el 2006 con la camiseta de Cobreloa, equipo en el que estuvo durante tres temporadas antes de firmar con los azules a inicios de 2010. Según registros oficiales, nunca se vio las caras en cancha contra el “Bulla”.

De hecho, Vargas estuvo en la convocatoria durante el empate por 1-1 en Calama en el Clausura 2007, ni en la derrota por 3-1 del Clausura 2008. Entremedio, tuvo una operación de rodilla que le hizo volver a jugar en el Clausura 2009, donde lo expulsaron previo a enfrentar a la U, donde cayeron por 3-0.

Si a eso le sumamos que a nivel internacional, cuando decidió regresar al fútbol sudamericano, en sus pasos por Gremio, Atlético Mineiro y Nacional, jamás enfrentó a los azules. Por lo tanto, lo que se vivirá el domingo en Ñuñoa será histórico.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Vargas se reencuentra finalmente con Universidad de Chile (Photosport)

Los números de “Turboman” como azul

Entre 2010 y 2011, Eduardo Vargas vistió la camiseta de la U, con la cual conquistó los torneos Apertura y Clausura en su segundo año, más la Copa Sudamericana, en la cual fue el máximo goleador con 11 conquistas.

En cuanto a sus estadísticas, entre torneos locales e internacional, el delantero disputó un total de 79 encuentros, con 5.537 minutos en cancha, en los que convirtió 31 goles y realizó 13 asistencias, además recibir 17 tarjetas amarillas y una expulsión.

Publicidad