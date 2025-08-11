Luego de todo lo que se generó en el mercado de fichajes, con polémica incluida por su rechazo a volver a Universidad de Chile, el delantero Eduardo Vargas recaló en Audax Italiano para firmar su vuelta a nuestro balompié tras 14 años.

Su regreso no podía ser en mejor momento, pues a su llegada, el cuadro de La Florida compartía el liderato de la Liga de Primera con Coquimbo Unido y peleaba palmo a palmo por ese puesto, superando entre otros al que fue su ex equipo.

Sin embargo, lamentablemente para Vargas su vuelta al fútbol chileno no es de las mejores, no sólo por su desempeño en cancha, muy lejano al que lo tuvo durante más de una década en el extranjero, es que para colmo de males, Audax se olvidó de ganar.

ver también “No marcó diferencias”: el lapidario análisis al debut de Eduardo Vargas en Audax Italiano

La “maldición” que vive Edu Vargas en Audax

El oriundo de Renca hizo su debut con los “tanos” en la fecha 17 del torneo nacional, el 28 de julio, donde jugó los últimos 37 minutos en la derrota por la cuenta mínima ante Deportes Iquique. Cabe destacar que jugó con apenas un par de entrenamientos en su nuevo equipo.

Cinco días después vino el estreno de Vargas como local en La Florida. Fue titular y estuvo en cancha durante 80 minutos; sin embargo, Audax no salió del empate por 1-1 con Palestino. Además, se convirtió en viral por una jugada que no logró concretar.

En la presente jornada, “Turboman” jugó 90 minutos por primera vez después de ocho meses y parecía que llegaba su reencuentro con los goles. Sin embargo, le anularon el gol, su equipo quedó con un jugador menos y cayeron goleados por 0-4 en su visita a Limache. Todo mal.

Publicidad

Publicidad

Los números de “Edu” en su vuelta a Chile

Hasta el momento, Eduardo Vargas suma con Audax Italiano un total de 207 minutos en cancha durante estos tres juegos, dos de ellos como titular. Todavía no registra goles y recibió una tarjeta amarilla, precisamente en su último juego en Quillota.

¿Cuál es su próximo juego?

Por la fecha 20 en Liga de Primera, Eduardo Vargas vivirá su primer momento especial en su vuelta al país, pues este domingo 17 de agosto junto a Audax Italiano visitarán a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, a contar de las 12:30 horas.

Publicidad