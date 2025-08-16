O’Higgins logró una importante victoria por 1-0 ante Cobresal, en el cierre de lo partidos de la jornada del sábado en la Liga de Primera 2025, en un duelo jugador en San Fernando.

Los celestes se hicieron fuertes en casa con un solitario gol de Maximiliano Romero, cuando el reloj marcaba los 9 minutos de partido, lo que permitió celebrar a los hinchas.

Un triunfo que permite que los de Rancagua se comiencen a meter en los puestos de avanzada en la tabla de posiciones, donde están en el quinto puesto con 34 puntos.

Mientras que Cobresal, que venía de vencer a la U y perder con Coquimbo Unido, es séptimo con 29 puntos, siendo, hasta hoy, el que cierra la clasificación a la Copa Sudamericana.

O’Higgins zapateó firme ante Cobresal en San Fernando. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Los celestes trepan en la tabla

O’Higgins se hace fuerte en condición de local en el torneo, donde ahora superó por un marcador de 1-0 ante Cobresal, lo que lo tiene en un expectante puesto en la tabla de posiciones.

El golazo que anotó Maximiliano Romero, con una especie de volea, marcó el desarrollo del encuentro, quien permitió que el cuadro de Rancagua sume tres puntos y que se ubique como uno de los mejores goles de la fecha.

Una victoria que llena de confianza al cuadro de Francisco Meneghini, quienes quieren meterse en la pelea en la parte alta, al menos, para clasificar a una copa internacional.

Revisa la tabla de posiciones:

