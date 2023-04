El Pádel de a poco que está dejando de ser una moda en nuestro país. Sus canchas están instaladas en varios los rincones de Chile y son muchos los que están intentando adentrarse esta especie de tenis con pared.

Uno de los que está rayando con el Pádel es Edson Puch, quien tras colgar definitivamente los botines en el fútbol en abril del 2022 encontró una nueva pasión en este deporte.

En charla con La Tercera el ex Universidad Católica y Universidad de Chile hizo casi una defensa corporativa de su nuevo hobby, afirmando que “entreno a diario con mi partner. Después de tantos años en el fútbol, viviendo día día la competencia ya queda como parte de uno. Entonces, acá sigo de la misma forma. A pesar de que no hay tanta gente mirando como en un estadio, dentro de la cancha hay presión. No quieres errar y te presionas”.

En ese sentido, el ex futbolista dejó en claro que “si a la misma hora están transmitiendo un partido de Juan Lebrón (número en el World Padel Tour) y un clásico del fútbol chileno, veo a Lebrón. La verdad, nunca me gustó ver fútbol. Solo me gustaba jugar. Así que Lebrón, 100 por ciento (…) Es algo tonto el cuestionamiento al deporte. Aún no entiendo por qué el hate al pádel”.

Sobre lo que fue su ingreso al mundo del deporte, el nacido en Iquique sostuvo que “había visto algunos partidos pero no le había dado más importancia hasta que lo jugué. Es muy entretenido, hay que tener mucha habilidad y reacción, trabajar mucho los puntos. Yo jugaba tenis también”.

“La gente de Iquique está muy motivada con el pádel. Hay muchos torneos. Es bueno que mucha gente haga deporte. Creo que esto del pádel es lo mejor que pudo pasar. Ahora, mucha gente que normalmente no estaba haciendo deporte lo hace diariamente”, concluyó Puch.