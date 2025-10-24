Siempre directo y diciendo las cosas como son, Johnny Herrera concedió extensa entrevista a La Firme, de La Cuarta. El ídolo de U de Chile habló de todo y, como era de esperarse, repasó a Colo Colo al recordar su pasión azul.

“Dije que era más anticolocolino que de la U misma y lo sostengo absolutamente. Al único amigo que tengo de Colo Colo lo tengo bloqueado, en Angol”, comentó, previo a sus frases más incendiarias.

Fue ahí que el Samurái salió al paso por su labor como comentarista en TNT Sports, donde participa del programa Todos Somos Técnicos. Sin aludir con nombres y apellidos, repasó a sus “compañeros que sientan al lado”.

Johnny Herrera sin filtro con el periodismo y Colo Colo

Siguiendo con sus frases más polémicas, Johnny Herrera habló de cómo se aborda a Colo Colo en los medios. Ahí, según su versión no se mide con la misma vara que al resto de los equipos.

Foto: Pablo Vásquez

“Colo Colo siempre ha sido beneficiado. Siempre hay un miedo escénico, hasta de los periodistas con los que comparto, te lo digo muy en serio”, aseguró el ídolo de U de Chile.

Pero no se quedó ahí, ya que el hombre de TNT Sports criticó diciendo que “mis compañeros que se sientan al lado mío, muchos, tienen como un miedo escénico, miedo parido al hincha de Colo Colo, a la crítica, a la red social”.

Recordó episodio con los albos

Corría el año 2018 y en un Superclásico que Colo Colo venció 1-0 a U de Chile, un polémico lienzo con la cara de Johnny Herrera fue tendencia. El Samurái recordó cómo lo vivió en cancha.

“Cuando me hicieron el lienzo con el cuchillo estaba todo confabulado con el estadio, con dirigentes. Los hueon… me apuntaban con las bengalas como cuando te apuntan con una pistola, me pasaban por aquí al lado”, reclamó.

Pese a eso, su postura fue mantenerse en cancha, aunque repasó también al juez de aquel entonces diciendo que “me pegaron un piedrazo en la cabeza, pero estaba arbitrando Roberto Tobar, que es más colocolino que no sé qué. Se lo mostré y me dijo ‘¿qué hacemos?’ ‘Juguemos, nomás’, le dije”, cerró.