Universidad de Chile jugará esta noche uno de sus partidos más importantes del año cuando enfrente a Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los azules siguen manteniendo su sueño continental, aunque para eso deberán saber superar a uno de los buenos equipos del fútbol argentino.

Además, ante Lanús habrá una suerte de revancha si consideramos que por el mismo torneo se vieron las caras hace ya largos 12 años. Fue en la Sudamericana del 2013 por los octavos de final, llave que los trasandinos lograron ganar sin mucho esfuerzo.

En esa ocasión el granate dejó en el camino a la U tras golear por 4-0 en Argentina y luego caer por 1-0 en Santiago. Uno de los integrantes de ese equipo universitario era Luis Marín, quien reveló una cuestionada decisión de Johnny Herrera para el primer partido en suelo trasandino.

“Herrera tenía una lesión y jugó igual”

El ex arquero, suplente de Herrera en ese entonces, declaró en charla con ADN Radio que “con la rabia de no haber jugado la ida. En la revancha necesitábamos ganar ese partido por cuatro goles, pero ganamos 1-0 en el Estadio Nacional”.

“Jugué ese encuentro y me sentí muy bien, venía jugando hace rato porque Johnny Herrera tenía una lesión en la rodilla. Johnny jugó la ida en Argentina, no nos fue bien y él se resintió de la rodilla”, agregó.

Luis Marín atajó en la vuelta del Universidad de Chile vs Lanús de la Copa Sudamericana 2013. | Foto: Photosport.

Sobre lo que será el duelo de esta noche, el ex arquero aseguró que “la U tiene un partido trascendental, con la posibilidad de seguir avanzando. Es el equipo que nos está representando en copas internacionales. Le deseo lo mejor; lo que espera el hincha del fútbol es que le vaya bien”.

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs Lanús?

Azules y granates se verán las caras desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional. La vuelta está pactada para el próximo jueves 30 de octubre, también a las 19:00, en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.