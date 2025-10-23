Es tendencia:
El gran problema en la formación de U de Chile contra Lanús: “Le puede costar caro”

Gustavo Álvarez se decidió por el formado en los azules para jugar en la primera semifinal de la Copa Sudamericana.

Por Cristián Fajardo C.

Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar esta jornada a Lanús, por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde ya tiene formación confirmara.

En ese sentido, la gran sorpresa de la alineación que trabajó el técnico Gustavo Álvarez tiene que ver con el ingreso de Nicolás Guerra como la gran carta de gol en la delantera.

El entrenador se decidió por el formado en casa en desmedro del goleador Lucas Di Yorio, lo llama la atención para Cristián Caamaño quien no puede entender este movimiento que quiere la U.

“La U tiene que hacer el partido que siempre propone Álvarez, de tenencia pero con efectividad o no sirve de nada. Está demostrado en la fase de Copa Sudamericana que debe ser efectivo y viene la duda de Nicolás Guerra y No Lucas Di Yorio”, explicó.

Nicolas Guerra tendrá una dura prueba de titular contra Lanús. Foto: Andrés Pina/Photosport

Explican la fórmula de Nicolás Guerra en U de Chile para el partido contra Lanús

¿Por qué juega Nicolás Guerra en la U?

Fue en Deportes en Agricultura donde profundizó esta variante en el ataque que busca el técnico Gustavo Álvarez con Universidad de Chile, donde no le parece que deje afuera a Lucas Di Yorio.

“Por qué viene la duda de Álvarez si la U necesita gente de área. Guerra se va asociar con Altamirano, pero quién va estar en el área. Contra Alianza Lima jugó Guerra de punta y no tuvo chances, porque tampoco se las genera él mismo. Depender de la asociación en vez de un juego directo le puede costar caro”, detalló.

Por lo mismo, vuelve a golpear la mesa con lo que propone la U: “Es demasiado rebuscado cambiar un goleador por un jugador asociativo en un partido cuando juegas de local. Guerra contra Palestino jugó bien, pero con un nueve”.

