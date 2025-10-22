Universidad de Chile tendrá su último entrenamiento esta jornada en el Centro Deportivo Azul, con miras al encuentro del jueves ante Lanús por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez tiene la última oportunidad para ver detalles con su formación titular, donde en toda la semana ha entrenado con Nicolás Guerra como el atacante estelar contra los argentinos.

En ese sentido, el formado en casa le gana el puesto a Lucas Di Yorio, de manera de ser el compañero de Lucas Assadi en el ataque, mostrando una nueva variante para los azules.

Algo que, para el ex portero Nicolás Peric, se explica más desde lo táctico que de lo futbolístico, teniendo en cuenta la opción que le da el delantero chileno como una variante por la derecha.

Nicolas Guerra fue titular en la U contra Palestino. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Por qué la U apuesta por Nicolás Guerra?

Fue en ESPN Chile donde Nicolás Peric profundizó en detalle lo que pasa en Universidad de Chile con miras al partido contra Lanús, en la primera patita de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En ese sentido, llama la atención el ingreso de Nicolás Guerra en desmedro de Lucas Di Yorio, aunque el ex arquero habla de la forma táctica que lo quiere afrontar la U.

“Lo de Nicolas Guerra es mucho más táctico que otra cosa, ahora entiendo que puede ser Guerra mucho más a la derecha porque es mas asociativo que Di Yorio y jugar con Guerrero le viene bien”, detalló.

“Es un equipo muy dúctil la U y que puede transformar muchas ocasiones de juego que podrían ser problema, resuelve bien en defensa, tiene buen mano a mano”, explicó.

