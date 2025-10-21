Universidad de Chile tendrá una tremenda novedad para el encuentro de este jueves, cuando les toque recibir a Lanús por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Esto, porque en la lista de buena fe incorporó a un volante argentino perteneciente a sus filas, de manera de que sea opción para el técnico Gustavo Álvarez.

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes detallaron que la U sumó una nueva alternativa para el torneo internacional: “Se trata de un volante extranjero de la categoría Sub 20 del club”.

Su nombre es Lucas Barrera y, según detallan, “es un argentino, juega de un clásico 8 o 10 y es una de las figuras azules en la Sub 20. Además, cuenta con un interesante pasado con un ídolo azul”.

Lucas Barrera celebró así su gol ante su ex club, Universidad Católica. Foto: U de Chile

¿Quién es Lucas Barrera en U de Chile?

Lucas Barrera es el volante que inscribió Universidad de Chile para la serie de semifinales de la Copa Sudamericana, donde destacan que es nacido en Neuquén en Argentina.

El citado medio cuenta una llamativa historia del jugador, donde destacan que fue “Gustavo Canales quien lo trajo al Centro Deportivo Azul. ¿Desde dónde? Nada más ni nada menos que de Universidad Católica”.

“Incluso, en agosto pasado, Barrera le marcó un gol a Universidad Católica en el Clásico Universitario juvenil, en la goleada azul que terminó por un marcador por 4-1”, donde fue una de las figuras.

Así reaccionó en ese Clásico Universitario:

