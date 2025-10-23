Es tendencia:
Copa Sudamericana

La barra de U de Chile llama a especial hotelazo en la previa del duelo ante Lanús

Luego de que se canceló por parte del club un especial banderazo en Santa Laura, los hinchas se organizaron de igual manera.

Por Cristián Fajardo C.

Los hinchas de la U han organizado un hotelazo y una caravana.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLos hinchas de la U han organizado un hotelazo y una caravana.

Universidad de Chile enfrenta esta noche a Lanús, por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo que se jugará en el Estadio Nacional sin público.

El castigo de Conmebol contra la U, por los graves hechos de violencia en el compromiso contra Independiente en Argentina, le vuelven a pasar la cuenta a los hinchas bullangueros.

En ese sentido, estuvo la idea de organizar un especial banderazo con un entrenamiento abierto de la U en el estadio Santa Laura, algo que causó polémica cuando la misma dirigencia azul retiró la solicitud de permisos ante las autoridades.

Pero los hinchas más fanáticos no se quedarán de brazos cruzados, porque, de igual manera, se han organizado para armar algo para los jugadores en la previa del partido.

Los hinchas de la U quedaron molestos luego de la suspensión del banderazo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla /Photosport

Los hinchas de la U quedaron molestos luego de la suspensión del banderazo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla /Photosport

Destapan un banderazo planificado por U de Chile en Santa Laura para la Copa Sudamericana

¿Cuál fue el llamado de la barra de U de Chile?

Así lo han hecho saber en las plataformas digitales, donde la barra de Los de Abajo ha citado a un hotelazo para Universidad de Chile llamado: “Juntos con la misma ilusión”.

La cita es a las 15.30 horas en el hotel Hilton de Pudahuel, lugar donde está concentrado el cuadro de la U, donde se espera que lleguen cientos de hinchas a despedirse.

Por lo mismo, se han tomado medidas como la salida anticipada del plantel, teniendo en cuenta que el duelo es a las 19.00 horas en el Estadio Nacional en Ñuñoa.

Ante esto, también se habla de una caravana que acompañará por todo Santiago al plantel de la U, donde invitan a llevar banderas.

¿Disney o DirecTV? Confirman la señal que transmite a la U vs. Lanús por semis de Copa Sudamericana

Mira la foto:

