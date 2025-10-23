Johnny Herrera lamentó los hechos de violencia que opacaron la semifinal de ida de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús. El samurái azul pidió las penas del infierno para los hinchas que apedrearon el bus de los trasandinos.

Los incidentes se registraron cuando el cuadro granate hizo su ingreso al Estadio Nacional y en el trayecto un grupo de mal llamado “hinchas” lanzaron objetos contundentes contra el bus de Lanús. Lo que dejó graves destrozos en los vidrios, incluso las piedras por poco lastiman a los jugadores. Por lo mismo viralizaron de inmediato el hecho.

“Son aspectos de los que uno nunca quiere hablar. Yo estoy del lado de que el fútbol es un espectáculo que tenemos que cuidar. En Sudamérica tenemos un fútbol maravilloso y estas cosas no pueden volver a ocurrir”, recalcó Mauricio Pellegrino en defensa de sus jugadores.

Ante esto, el samurái azul recalcó que deben haber sanciones importantes ya que se puso en riesgo la integridad de los jugadores. “Esto no tienes como defenderlo. Esos gallos que estaban apedreando… las penas del infierno para estos hue… Ni hablar. ¿Cuántos pagan por la culpa de estos …?”, lamentó Herrera en Todos Somos Técnicos.

Incluso dejó abierta la puerta ante una nueva sanción de parte de Conmebol y que prolongar el castigo que ya debe cargar la U por los hechos ocurridos ante Independiente.

Los culpables de los incidentes contra Lanús

Pero Johnny Herrera no se quedó tan solo en eso. Es que además indicó con nombre y apellidos a los culpables del fallido operativo en el traslado de Lanús.

“Yo le echó la culpa a Azul Azul. ¿Porqué no hicieron cordón de seguridad? Es culpa del club, el no resguardar a los jugadores. También es responsabilidad de Carabineros”, complementó.

“Obviamente nadie se imagina que van a aparecer este tipo de desadaptados. Por eso apareció gente de Conmebol para hacer la denuncia. Uno nunca espera que aparezcan este tipo de h…”, sentenció el ex portero.

