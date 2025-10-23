Un nuevo condimento suma el duelo entre Universidad de Chile y Lanús por Copa Sudamericana. Esto debido a que la semifinal comenzó con una polémica de palabras mayores en el ingreso al Estadio Nacional del cuadro granate.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fue apedreado en su llegada al recinto de Ñuñoa. Lo que terminó con varios vidrios rotos, y con los jugadores obligados a protegerse de los objetos contundentes que fueron lanzados desde las afueras.

El primero en hacer el reclamo fue Toto Salvio. Luego le siguió Lautaro Acosta, y posteriormente se hizo la denuncia directamente al comisario de Conmebol por lo ocurrido. Pero el tema no quedó ahí ya que luego apareció la esposa de la máxima figura de Lanús.

Es así como Katy Rivero, esposa de Marcelino Moreno, el gran referente granate y que está tasado en cinco millones de euros. A través de su cuenta de X mostró un nuevo registro de las agresiones y dejó la grande con comentario contra la Conmebol.

Es que en la llave ante Fluminense, el volante creativo fue sancionado con 10 mil dólares por mostrar una camiseta con una frase religiosa. Por lo mismo, ahora la trasandina reclamó por la falta de protocolos y reavivó la polémica de la U contra Independiente.

“¿Y la seguridad? Ahhh si. Cierto que Solo multan a los que muestran frases en remeras, adorando a Dios”, fue el furioso mensaje que mandó y que incluyó la mención a Conmebol. Lo que rápidamente se viralizó en X y sumó cientos de visualizaciones.

Esposa de Marcelino Moreno reclamó contra los hinchas de la U y Conmebol

¿Quién transmite a la U hoy?

Universidad de Chile juega contra Lanús hoy jueves 26 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional. El partido de ida por las semifinales de Copa Sudamericana será transmitido por ESPN y Directv. Mediante la vía de streaming estarán disponibles las opciones por Disney+ y DGO.