Copa sudamericana

La potente reflexión de Gustavo Álvarez sobre la figura de Lanús de 5 millones de euros: “Tiene virtudes, pero…”

El entrenador de la U recalcó que el plantel trasandino es de gran nivel y que trabajan para sacar la primera ventaja en el Estadio Nacional.

Por Felipe Pavez Farías

Álvarez mantiene la calma sobre el papel de Moreno en Lanús
© Getty ImageÁlvarez mantiene la calma sobre el papel de Moreno en Lanús

Universidad de Chile afina los últimos detalles de cara a la primera semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús. Gustavo Álvarez prepara un equipo estelar para lo que será el duelo en el Estadio Nacional. 

Sin embargo, el entrenador del Romántico Viajero también toma sus precauciones. En especial con la máxima figura que tiene el elenco que dirige Mauricio Pellegrino. Es que en el plantel granate la máxima figura tiene nombre y apellido: Marcelino Moreno

El volante creativo ha sido titular en gran parte de está campaña en Copa Sudamericana. Tras varios años en el extranjero, ahora último llegó desde Coritiba de Brasil y su carta es equivalente a 5 millones de euros según Transfermarkt. Inclusive en el último partido ante Fluminense fue determinante en la clasificación en el Estadio Maracaná.

Por lo mismo Álvarez se refirió al “10” de Lanús y que será titular este jueves. Sin embargo, recalcó que las precauciones se tomarán con todo el plantel que tendrán enfrenten en el Nacional. “Las virtudes de Moreno son correctas, pero también hay en más jugadores que hacen que el equipo funcione”, indicó de entrada el DT de la U.

Todos tienen virtudes, es un equipo organizado y práctico que sabe a lo que juega, en un proceso largo del entrenador. Es un buen equipo y adaptarse es una virtud y eso lo hacen”, recalcó Álvarez.

¿Cuál será la formación de Lanús? 

Según reportan medios partidarios de Lanús, el posible once de Mauricio Pellegrino sería con Nahuel Losada en el arco. Defensa con Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich. Medio campo con Agustín Medina y Agustín Cardozo de corte. Ya para la creación de juego Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Ramiro Carrera, para dejar en ataque a Walter Bou. 

