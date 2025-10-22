Universidad de Chile está en semifinales de Copa Sudamericana, una instancia que tiene muy ilusionados a sus hinchas en repetir lo que se hizo el año 2011 con Jorge Sampaoli en el banco.

En esta ocasión es Gustavo Álvarez el encargado de comandar el buque y enfrenta este jueves a Lanús, en la ida de la llave que dirimirá al segundo finalista del certamen.

Por el otro lado chocan Independiente del Valle con Atlético Mineiro, que empataron 1-1, por lo que empiezan las especulaciones sobre cuál sería un mejor rival para los azules en la definición del título.

¿Mineiro o I. del Valle es mejor para U. de Chile?

Fue Manuel De Tezanos quien eligió el elenco que le convendría enfrentar al Bulla en la instancia decisiva de Copa Sudamericana, asegurando que los brasileños son más fácil.

Mineiro rescató un punto en su visita a Ecuador

“Para la U sería mejor enfrentar a Atlético Mineiro, que no viene bien en el torneo local”, aseguró sobre el elenco que tiene justamente a Sampaoli en el banco.

De hecho hizo una comparación con lo sucedido en el 2024. “El año pasado quedó demostrado con Cruzeiro, que llegó a la final mientras estaba peleando el descenso”, indicó por el duelo que finalmente ganó Racing.

Fue cauto eso sí en dejar claro que “primero debe superar a Lanús”, un rival bastante complejo debido a que el Granate es uno de los punteros en el torneo argentino.

La final de Copa Sudamericana está pactada por Conmebol para el 22 de noviembre, en Asunción. Esto luego de que no se pudiera llevar a cabo en Santa Cruz de La Sierra, en Bolivia.

