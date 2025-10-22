Universidad de Chile tendrá dos importantísimos partidos esta semana, cuando le toque enfrentar el jueves a Lanús por la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2025, además del domingo a Universidad Católica por la Liga de Primera.

Una situación que ha generado polémica en la previa, donde la dirigencia de Azul Azul busco poder reprogramar el Clásico Universitario con gestiones que no dieron frutos en la ANFP.

Por lo mismo, el plantel de la U sabe que tendrá exigentes días de trabajo, donde fue el técnico Gustavo Álvarez quien le puso punto final a la polémica, asegurando que van con todo el domingo al Claro Arena.

“Con eso hay que ser bien claro y tengo un lugar determinante, mientras que los partidos están en programación uno puede opinar y dar punto de vista, pero cuando están programados, hay que aceptarlo, prepararse y ganar, que es lo que haremos este domingo”, explicó.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez del Clásico Universitario?

Gustavo Álvarez no quiere que sus jugadores se metan en polémicas justo en la previa de trascendentales partidos, como es el ante Lanús y contra Universidad Católica.

En ese sentido, confirmó que está preparando los dos duelos con sus jugadores, pero que, por ahora, Lanús se lleva gran parte de la atención por la cercanía del compromiso.

“Por el partido contra Universidad Católica, nosotros estamos 100% enfocados en Lanús, yo tengo una planificación, no puedo decir que no veo a Católica, porque uno también analiza, pero la prioridad está con Lanús. Después veremos ese partido, cuando no estaba programado uno podía opinar y ahora programado hay que aceptar y jugarlo”, remató.

Revisa sus declaraciones:

