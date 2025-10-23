Una de las polémicas de la semana corrió por parte de O’Higgins de Rancagua, equipo que reclamó públicamente que tenía todo listo para el sábado, cuando la ANFP le cambió el duelo ante Coquimbo para este domingo. Y eso trajo coletazos en TNT Sports.

Es que ante la opción de que los piratas puedan ser campeones si ganan en Rancagua y hay empate en el clásico universitario, el canal del fútbol chileno debió modificar también su programación.

Con tres duelos jugándose ahora en simultáneo el domingo 26 de octubre tras las 18:30 horas, se dio a conocer que uno de estos irá solo por streaming. Y vaya que es un partido clave, ya que se juegan el alcanzar puestos de liguilla por el ascenso.

TNT Sports manda partido a la señal de streaming

Con O’Higgins de Rancagua vs Coquimbo y U. La Calera ante Ñublense jugándose ambos a las 18:30 del domingo, otro partido topará en parte del horario con esos duelos, por lo que irá solo online en HBO Max: Rangers vs Deportes Concepción.

El duelo entre talquinos y lilas se jugará este domingo 26 de octubre, a las 20:00 horas en el Bicentenario Iván Azócar de Talca (ex Fiscal). Para los hinchas que no puedan ir al estadio, solo podrán verlo por streaming.

Y es un partidazo, ya que ambos figura agarrando los dos últimos cupos a la liguilla del ascenso de Primera B. Justamente, piducanos y penquistas tienen las mismas unidades en la tabla, con 40 puntos.

Por eso, Rangers quiere sacudirse los fantasmas que lo tenían como el peor local sin ganar en Linares, hasta antes de volver a su estadio en Talca. Ahí, figura el reciente triunfo por 2-1 ante Deportes Antofagasta.

