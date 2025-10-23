La posibilidad real de que Coquimbo Unido se consagre campeón este fin de semana cambió todos los planes en la programación. Ahora los piratas jugarán ante O’Higgins el domingo a las 18:30 y, en caso de ganar y que el clásico universitario de las 12:30 haya terminado en empate, se traducirá en un histórico primer título para lo de la cuarta región.

Pues bien, después de una reunión clave entre la Delegación Presidencial, O’Higgins y la ANFP, se determinó que el encuentro se disputará el domingo con un aforo completo en El Teniente. Y ojo, que de las 11.100 entradas a la venta 1.500 serán para Coquimbo.

Toda esta situación encendió la mecha en el cuadro rancagüino, quienes se sienten pasados a llevar por la nueva programación que tendrá este importante compromiso. Es más, aseguran que ni siquiera han podido vender entradas por lo mismo.

El enojo de O’Higgins contra la ANFP

Pablo Hoffmann, presidente del cuadro celeste, declaró que “estamos todos molestos. Quiero agradecer la voluntad de la autoridad política de la región y de Carabineros, que se vieron envueltos en un problema, ocasionado por un capricho de la ANFP”.

“Lo segundo que quiero dejar en claro es que, como club, queríamos que se nos respetara la hora original. Habíamos preparado una serie de actividades, de presentarle a nuestra gente un estadio recientemente remozado, a una hora que creíamos que era la adecuada. Sin embargo, esto fue cambiado”, agregó.

En ese sentido, el dirigente avisó que “O’Higgins no estuvo de acuerdo con el cambio. Incluso, quien pide la hora es el club y es lo que dice la ley y tiene toda la razón. Yo le quiero decir a nuestra gente que tuvimos que cambiar la hora porque fuimos conminado en la mesa a que si no lo hacíamos el partido se iba a juga de todas maneras. Eso significa en otro estadio, en otra ciudad y sin los hinchas nuestros. Y ante una imposición que no voy a calificar, elegimos el mal menor”.

“Ellos argumentaron algo que argumenta cuando no se tienen los fundamentos necesarios: problemas técnicos. Ellos quisieron jugar y nos impusieron la hora. Lo hemos aceptado sin estar contentos”, añadió

Para cerrar, Hoffmann afirmó que “como seguramente van a venir personas de la ANFP, les quiero decir que el respeto es distinto de los afectos. Yo, personalmente, no les tengo afecto, pero los tengo que respetar porque son las autoridades que elegimos. Le pido a la gente que, por favor, los respete. Nosotros respetamos a la gente aunque eso no sea recíproco”.

¿Cuándo jugarán O’Higgins vs Coquimbo Unido?

Celeste y piratas se verán las caras este domingo 16 de octubre a partir de las 18:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. Este duelo será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.