Esteban González vive un lindo momento con Coquimbo Unido. El entrenador de 43 años sumó un triunfo clave contra Colo Colo y se acerca cada vez más al título de la Liga de Primera, el que incluso podría concretar este fin de semana durante la fecha 25 del fútbol chileno.

Sin embargo, la calma del técnico fue interrumpida por un complicado hecho. Según información de Mi Radio, durante horas de la madrugada, desconocidos ingresaron al condominio donde vive, el sector de La Herradura, y sustrajeron elementos desde su vehículo.

Se trataría de un bolso con artículos de gimnasia rítmica, donde se encontraban un balón negro, otro rosado, clavas rosadas y una cinta blanca y negra con estilete, todos de la marca Pastorelli. Se trata de objetos de gran importancia para la familia del entrenador.

De hecho, en redes sociales pidió colaboración para encontrar los objetos. “Es muy importante recuperar este bolso, ya que contiene implementos deportivos de 2 deportistas que participarán en 2 finales nacionales de gimnasia rítmica, a principios de noviembre“, informaron.

Los medios locales destacan que este no fue el único robo ocurrido en el condominio. Además, desconocidos destruyeron los vidrios del vehículo del concejal Felipe Carrazana, de donde sacaron un notebook, una tablet y dinero en efectivo.

La autoridad confirmó que los robos ya fueron reportados a Carabineros. “Estamos tratando de ver si podemos recuperar esta especies. También existe material sensible para uno en lo personal”, detalló.