El próximo fin de semana hay acción nacional con el desarrollo de la fecha 25 de la Liga de Primera, jornada clave para el fútbol chileno debido a que se puede coronar a un nuevo campeón chileno.

Así es, porque en el caso de que la U y la UC repartan puntos, el superlíder de la competencia, Coquimbo Unido, podría celebrar su primera estrella nacional, siempre y cuando derrote como visitante a O’Higgins en un duelo donde se acaba de dar una importante noticia en la previa.

Así es, porque el elenco celeste anunció a través de redes sociales la venta de entradas para el duelo que animarán el próximo domingo 26 de octubre en el Estadio El Teniente de Rancagua ante Coquimbo Unido, enfrentamiento donde a pesar de la incertidumbre inicial, se confirmó que habrá público visitante. Conoce todos los detalles de esta venta de entradas, a continuación, en RedGol.

Los “piratas” podrán apoyar a su equipo en el Teniente de Rancagua. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

Venta de entradas O’Higgins vs. Coquimbo Unido:

A través de su cuenta de Instagram, O’Higgins, informó que los hinchas celestes ya pueden ingresar al sitio web, www.ohiticket.cl, y asegurar su entrada para el encuentro válido por la fecha 25 entre “rancagüinos” y “piratas” en el Estadio Codelco El Teniente, con precios preventa y general.

¿Y los hinchas nortinos? Los fanáticos del elenco aurinegro, en tanto, podrán adquirir su ticket desde el viernes 24 de octubre a las 00:01 horas en las galerías Rengo Visita y Marquesina visita, con precios que van desde los $5.000 (Galería rengo niño) hasta los $32.000 (Marquesina visita).

Los precios de los tickets son los siguientes:

Preventa Venta Sector $7.000 $10.000 Galería 16 local $3.500 $5.000 Galería 16 local niño $15.000 $18.000 Tribuna andes local $7.500 $9.000 Tribuna andes local niño $28.000 $32.000 Marquesina local $14.000 $16.000 Marquesina local niño $50.000 Palco – $10.000 Galeria rengo local – $5.000 Galeria rengo niño – $32.000 Marquesina local – $16.000 Marquesina niño

*Entrada Niño comprende desde los 6 a los 11 años de edad.

*Preventa Público Local hasta el jueves 23 de octubre a las 23:59 horas.