Es como si existiera una versión de un universo paralelo. Lo que pasa en Suecia ha sido muy parecido a lo que acontece en la Liga de Primera 2025, con Coquimbo Unido.

Si el cuadro pirata está ad-portas de su primera estrella, en Suecia, el Mjällby ya lo logró. Vestido de amarillo, con shorts negros, el elenco del sur sueco consiguió una proeza increíble, bajando su primera estrella en la historia.

Con 1.500 habitantes, la pequeña ciudad costera de Hällevik es el lugar del que procede el Mjällby. Tiene un presupuesto muy inferior al del resto de la Allvenskan y, pese a ello, le ganó de visita al Göteborg y selló una historia de cuento de hadas.

Amistad a más de 13 mil kilómetros de distancia

La coincidencia de colores, la campaña similar y el hecho de representar a lugares lejanos de las urbes centrales, hace que se haya producido una especie de amistad entre Coquimbo Unido y el Mjällby. Al menos, desde el punto de vista de sus hinchadas.

Es por esto que, incluso, el medio de comunicación sueco, TV4 Nyheterna, se hizo eco de la historia paralela entre ambas escuadras. “William Ankerhake, reportero deportivo en BLT y Sydöstran, dice que todo comenzó con una tormenta perfecta de similitudes y sincronía. Los clubes resultaron ser muy parecidos. Equipos costeros en amarillo y negro de ciudades natales que este año han tenido la mejor temporada de sus vidas“, empezaron diciendo en la TV sueca.

“A eso súmale la celebración de gol de Tom Pettersson, en la que se tapa un ojo como saludo de pirata, y el emblema de Coquimbo que es precisamente un pirata“, añade la nota de TV4 Nyheterna, que termina diciendo que los foros del club sueco se han llenado de mensajes desde Chile.

En Coquimbo se celebra

“Las semejanzas cobraron fuerza en foros de aficionados y ahora se han difundido hasta las redes sociales de Melby, donde los campos de comentarios se llenan de banderas de pirata, corazones amarillos y negros y saludos en español“, cerraron.

¿Cómo podría ser campeón Coquimbo este fin de semana?

No es tan difícil que esto pase. Para que ocurra, primero, Coquimbo Unido tendrá que ganarle a O’Higgins de Rancagua, en la Sexta Región. Luego, tendrá que rezar por un empate en el Clásico Universitario, entre Universidad Católica y la Universidad de Chile. Serían 16 puntos de diferencia inalcanzables, a falta de cinco fechas.

