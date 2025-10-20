Es tendencia:
Universidad Católica

Revisó el VAR, explicó su decisión por altoparlante y ahora la llaman “la peor explicación de la historia”

Ocurrió en el partido entre la Universidad Católica y Everton de Viña del Mar, del domingo. El árbitro suspendió el encuentro.

Por Jose Arias

Maneul Vergara suspendió el encuentro sobre el final.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTManeul Vergara suspendió el encuentro sobre el final.

Universidad Católica viene en alza. El cuadro precordillerano ha conseguido tener un despegue importante en el segundo semestre de la Liga de Primera 2025, con siete partidos seguidos sin conocer de derrotas.

Ante Everton de Viña del Mar, ese indicador se amplió. El elenco dirigido por Daniel Garnero le pasó por encima a los Ruleteros, con un triplete de Fernando Zampedri.

El Toro, con récord goleador ya en sus manos, sigue haciendo de las suyas en la UC. Sin embargo, pudo tener un cuarto gol, sobre el final del partido, cuando hubo un aparente penal. Sin embargo, una invasión de hinchas terminó por condicionar el pitazo final.

¿Con cuántos puntos más Coquimbo Unido es campeón?

¿Peor explicación?

El VAR tuvo que revisar el momento del penal y eso se vio interrumpido con la bochornosa invasión de hinchas que se enfrentaron con guardias de seguridad en el Sausalito.

Pero, en una faceta menos trágica, lo que también llamó la atención fue la explicación que dio el árbitro del encuentro, Manuel Vergara, quien dio la explicación de la revisión del VAR a través de altoparlante.

La invasión que conllevó el fin del partido | Photosport

La invasión que conllevó el fin del partido | Photosport

Como el portero juega el balón, por tanto no falta, se suspende la reanudación del juego, nos vamos a camarines“, dijo el referí, en medio de la confusión de los jugadores. En redes sociales la llamaron “la peor explicación de un árbitro en la historia del fútbol”.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera?

